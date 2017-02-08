İlkay Gündoğan'dan ilginç cevap: ''Affettim koçum''

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan, ancak oynadığı dönemde gösterdiği başarılı performansla Manchester City taraftarının gözüne girmeyi başaran İlkay Gündoğan, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin attığı mesaja ilginç bir yanıt verdi.



İlkay'a Twitter'dan "Sana yılan dediğim için üzgünüm. Senin en büyük hayranınım" diyen bir takipçisine, "Ben kolay kolay küsmem. Affettim koçum" yanıtını verdi.



26 yaşındaki orta saha bu sezon 16 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 2 asist yaparken, 16 Aralık'ta oynanan Watford maçında dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.