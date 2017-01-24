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İlk yarı finalist Venus Williams

İLK YARI FİNALİST VENUS WİLLİAMS

Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams...

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Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.

Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek  kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı  Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.
 
Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4,  ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı  finale çıktı.
 
Venus Williams yarı finalde, ABD'li Coco Vandeweghe ile İspanyol  Garbine Muguruza arasında yapılacak çeyrek final maçının galibiyle eşleşecek.
 
Muguruza veda etti    
 
Tek kadınlarda dünya  7 numarası İspanyol Muguruza Garbine Muguruza, çeyrek finalde ABD'li rakibi 35 numaralı seribaşı Coco Vandeweghe'ye 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek  turnuvaya veda etti.
 
Maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Vandeweghe adını yarı finale  yazdırırken, Muguruza çeyrek finalde elendi.
 
Vandeweghe, yarı finalde 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams  ile mücadele edecek.

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