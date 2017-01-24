İlk yarı finalist Venus Williams

Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.

Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.



Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4, ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.



Venus Williams yarı finalde, ABD'li Coco Vandeweghe ile İspanyol Garbine Muguruza arasında yapılacak çeyrek final maçının galibiyle eşleşecek.



Muguruza veda etti



Tek kadınlarda dünya 7 numarası İspanyol Muguruza Garbine Muguruza, çeyrek finalde ABD'li rakibi 35 numaralı seribaşı Coco Vandeweghe'ye 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.



Maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Vandeweghe adını yarı finale yazdırırken, Muguruza çeyrek finalde elendi.



Vandeweghe, yarı finalde 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ile mücadele edecek.