İlk kez oynadı, 1 dakikada gol attı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Samed Karakoç, Menemen Belediyespor maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Maçın 67. dakikasında Ramazan Civelek'in yerine oyuna giren Muhammed Samed Karakoç, 1 dakika sonra takımın 4. golünü kaydetti. Muhammed Samed, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

Fernandao'dan "hat-trick"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında "hat-trick" yaptı. Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı. Fernandao, Bursaspor formasıyla 9 Mayıs 2015'te Kardemir Karabükspor filelerine 4 gol göndermişti. Brezilyalı oyuncu 1,5 yıl sonra bir maçta 2'den fazla gol atmayı başardı. Öte yandan, Fernandao oynadığı son 3 resmi maçta da gol atarak formda bir görüntü ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta 8 gol kaydetti.

Fenerbahçe galibiyetle kapattı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek 2016 yılını galibiyetle tamamladı. Ülker Stadı'nda yapılan maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerin gollerini 37, 67 ve 78. dakikada Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 69. dakikada Muhammed Samed Karakoç, 84. dakikada ise Miroslav Stoch attı.

Fenerbahçe'den farklı kadro

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.

Dick Advocaat'tan 7 değişiklik

Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.