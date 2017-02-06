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İlhan Ekşioğlu'ndan Şenol Güneş'e cevap

İLHAN EKŞİOĞLU'NDAN ŞENOL GÜNEŞ'E CEVAP

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin yankıları sürüyor.

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Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun, sosyal medyada Şenol Güneş'in Kjaer ile yaşadığı problemi paylaşıp, 'hesap soracağız' açıklaması yapmasının hatırlatılması üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "O şahısla (İlhan Ekşioğlu) ilgili olarak, onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım. Hesap vermeyenler, hesap soramazlar" ifadesini kullanmıştı.

Ekşioğlu da bir paylaşım daha yaparak, "20 Şubatta Silivri'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın duruşması var. Tape konuşmak, tartışmak, savunmak isteyen buyursun gelsin" dedi.

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