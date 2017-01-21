İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...

İlhan Cavcav'dan gelen haber spor camiasını üzdü. Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, gece yarısı beyin kanamasıgeçirdi. 81 yaşındaki Cavcav'ın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Solunum yetmezliği ve yüksek tansiyon nedeniyle uzun zamandır tedavi gören İlhan Cavcav’ın, gece yarısı cankurtaranla Ankara Güven Hastanesi’ne getirildiği ve acil serviste yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için İlhan Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



ANTRENMAN ERTELENDİ

Bir süre önce Brezilyalı oyuncu Bady’nin transferiyle ilgili sözleşmeyi hastanedeki odasında imzalayan İlhan Cavcav, sezonun ilk bölümünün son haftasında 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Bursaspor maçını da izlemeye gelmiş ancak, bitkin görüntüsü nedeniyle maçı tribünde zor tamamlamıştı.

İlhan Cavcav, hafta içinde başkan vekili Niyazi Akdaş ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akdaş’ın istifasını isteyip, oğlu Murat Cavcav’ı başkanvekilliğine getireceğini söylemesi ile bir kez daha gündeme gelmişti. Cavcav, önceki gün de kulüpte yapılan yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmişti.



Yönetim kurulu üyeleri haberi alır almaz, Güven Hastanesine gelirken, gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi Beştepe tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.



DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İlhan Cavcav’ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav’ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00’ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."



"DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, Radyospor'a İlhan Cavcav'ın son durumu ile ilgili bilgi verdi. Koç, yaptığı açıklamada: "Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.