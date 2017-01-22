İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cavcav, Cumartesi günü sabaha karşı rahatsızlanmış ve Güven Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.



81 yaşındaki Cavcav, önceki gün dengesini kaybederek düşmüş ve koluyla kafasını çarpmıştı.



1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.



İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, "Acımız çok büyük, babamı daha yeni kaybettik. Türk futbolu duayen bir ismini kaybetti" açıklamasında bulundu.

İlhan Cavcav en son hastande yeni transfer Bady'e imza attırırken böyle görüntülenmişti





İLHAN CAVCAV KİMDİR?



İlhan Cavcav (d. 4 Ekim 1935, Ankara), Türk iş adamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı. Un fabrikası, entegre sentetik çuval fabrikası, Ankara İnşaat A.Ş. ve Katkı Gıda adında ekmek katkı maddeleri üretimi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır.



HAYATI



Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.



Haşim Bey'in ikinci eşi Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım'dan ilk çocuğu olan Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu'nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.



İlhan Cavcav; dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun dayısı, futbolcu Tayyar Cavcav'ın yeğenidir.



FUTBOL KARİYERİ



Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.