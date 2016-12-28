İlhan Cavcav '5 milyon euro' istedi

Ntvspor'un haberine göre; Serdar Aziz'in sakatığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu nedeniyle arayışlara başlayan Galatasaray aradığı stoperi Başkent'te buldu.
UEFA'nın 65 milyon Euro'luk limiti sonrasında elinde 3 milyon Euro transfer bütçesi kalan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için düğmeye bastı. İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e makul bir rakama gitmesi sonrasında harekete geçen sarı-kırmızılılar Başkent ekibine 22 yaşındaki stoper için 1 milyon Euro önerdi.
Gençlerbirliği, bu teklifi masaya yatırırken iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.
Cavcav, Ahmet Çalık için 5 milyon euro istiyor!
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık'ın transferi hakkında konuştu.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cavcav, "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Beni arayacaklarını söylediler. Tabii ki müzakere yaparız. Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon euro istiyoruz" dedi.
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İLHAN CAVCAV '5 MİLYON EURO' İSTEDİ
Galatasaray sadece sezonu değil geleceğini de kurtaracak bir transferin kıyısında.
Ntvspor'un haberine göre; Serdar Aziz'in sakatığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu nedeniyle arayışlara başlayan Galatasaray aradığı stoperi Başkent'te buldu.
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