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İkinci kez derbide düdük çalacak

İKİNCİ KEZ DERBİDE DÜDÜK ÇALACAK

Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez derbide düdük çalacak

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görev yapacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev alan Palabıyık, daha  önce bir kez derbide düdük çaldı.
 
Ankara bölgesi hakemi olan 35 yaşındaki Palabıyık, ilk derbi  heyecanını bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan  maçta yaşadı. Vodafone Arena'da 24 Eylül 2016 tarihinde yapılan karşılaşma 2-2  sonuçlandı.
 
Son dönemin gözde hakemleri arasında yer alan Palabıyık, böylece  Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla kariyerinde  ikinci kez derbi yönetecek.
 
MHK'nin gözdesi
Ali Palabıyık, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 19 haftalık  bölümünde Merkez Hakem Kurulunun (MHK) en çok güvendiği hakem oldu.
 
MHK tarafından 14 maça atanan Palabıyık, bu sezon en çok görev verilen  hakem konumunda bulunuyor.
 
FIFA kokartlı hakem, çıktığı 14 maçta 73 sarı, 10 kırmızı kart  gösterdi, 5 kez de penaltı kararı verdi.
 
Yönettiği Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları
Ali Palabıyık, bu sezon Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin ise 3 maçını  yönetti. Beşiktaş, Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda Süper Lig'de  Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
 
Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği lig maçlarında Medipol  Başakşehir'e 1-0 yenildi, Çaykur Rizespor'u 5-1, Trabzonspor'u da 3-0 mağlup  etti.
 
Ali Palabıyık, Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak maçla  kariyerindeki ilk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi deneyimini yaşayacak.

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