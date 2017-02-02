İkinci kez derbide düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görev yapacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev alan Palabıyık, daha önce bir kez derbide düdük çaldı.



Ankara bölgesi hakemi olan 35 yaşındaki Palabıyık, ilk derbi heyecanını bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşadı. Vodafone Arena'da 24 Eylül 2016 tarihinde yapılan karşılaşma 2-2 sonuçlandı.



Son dönemin gözde hakemleri arasında yer alan Palabıyık, böylece Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla kariyerinde ikinci kez derbi yönetecek.



MHK'nin gözdesi

Ali Palabıyık, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 19 haftalık bölümünde Merkez Hakem Kurulunun (MHK) en çok güvendiği hakem oldu.



MHK tarafından 14 maça atanan Palabıyık, bu sezon en çok görev verilen hakem konumunda bulunuyor.



FIFA kokartlı hakem, çıktığı 14 maçta 73 sarı, 10 kırmızı kart gösterdi, 5 kez de penaltı kararı verdi.



Yönettiği Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları

Ali Palabıyık, bu sezon Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin ise 3 maçını yönetti. Beşiktaş, Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.



Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği lig maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi, Çaykur Rizespor'u 5-1, Trabzonspor'u da 3-0 mağlup etti.



Ali Palabıyık, Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak maçla kariyerindeki ilk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi deneyimini yaşayacak.