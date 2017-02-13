ANA SAYFA
İki sezon üst üste aynı kriz ! Beşiktaş'ta şok...

İKİ SEZON ÜST ÜSTE AYNI KRİZ ! BEŞİKTAŞ'TA ŞOK...

Derbinin ardından ligde Karabükspor'a da kaybeden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı mini krizle yine karşı karşıya kaldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısından mağlup ayrılıp turnuvada havlu atmasının ardından Süper Lig’de çıktığı Karabükspor deplasmanından da eli boş dönen Siyah-Beyazlılar, geçen sezon yaşadığı senaryonun bir benzerini yaşıyor... Bu dönemde ilk kez üst üste 2 maçta kayıp yaşayan Beşiktaş’ın yıldızları, geçen sezon da yine Fenerbahçe’ye bu kez Süper Lig’de kaybetmesi sonrasında mini bir düşüş yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler’e 29 Şubat 2016’da 2-0’lık skorla yenilen Beşiktaş, ardından Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısından 1-0’lık sonuçla mağlup ayrılmış ancak bu karşılaşmanın ardından toparlanıp ligde şampiyonluk ipini Fenerbahçe’nin önünde göğüslemeyi başarmıştı.

Şampiyonluğa inancım tam’

Hapoel Beer Sheva’yla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde Fenerbahçe ve Karabükspor karşısında yaşadıkları yenilgilerin üzüntüsünü yaşayan oyuncularına moral veren teknik direktör Şenol Güneş, bu sezonda da geçen dönemki başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyor. Karabük maçı sonrasında oyuncularını motive eden tecrübeli teknik adamın, “Geçen sezonda da benzer bir kırılma yaşamıştık. Ancak inancımızı koruyup bir kazanma serisi yakalayarak sonrasında lig şampiyonluğunu kazanmıştık. Bu sezonda da şampiyon olacağımıza olan inancım tam. Eğer kenetlenip Hapoel karşısından galibiyetle ayrılırsak 2 hafta önceki havamızı yakalarız” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKi DURUM

TARİH    LİG    RAKİP    SONUÇ
29.02.2016    SSL    Fenerbahçe (d)    2-0          
03.03.2016    TÜK    Konyaspor (d)    1-0         
07.03.2016    SSL    Eskişehirspor    3-1          
12.03.2016    SSL    Rizespor (d)    1-2     
15.03.2016    SSL    Trabzonspor (d)    0-2          
19.03.2016    SSL    Antalyaspor    1-0

BU SEZONKİ DURUM

TARİH    LİG    RAKİP   SONUÇ-PROGRAM
05.02.2017    TÜK    Fenerbahçe    0-1          
10.02.2017    SSL    Karabükspor (d)    2-1          
16.02.2017    AVL    Hapoel Beer (d)     
19.02.2017    SSL    Akhisar Bld               
23.02.2017    AVL    Hapoel Beer               
26.02.2017    SSL    Galatasaray (d)

Fanatik

118
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kimsesizlerin kimsesi Lionel Messi''Maçı koparmamız gerekirken zamanı bitirmeye çalıştık''Sergen Yalçın fırtınası !
Igor Tudor için bomba iddia !Beşiktaş'ta kriz büyüyor !Mehmet Demirkol'dan olay sözler !
Demba Ba Şubat sonunda geliyor !Yönetimden Şenol Güneş'e eleştiriAli Şafak Öztürk'ten saldırı açıklaması !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS