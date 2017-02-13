İki sezon üst üste aynı kriz ! Beşiktaş'ta şok...

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısından mağlup ayrılıp turnuvada havlu atmasının ardından Süper Lig’de çıktığı Karabükspor deplasmanından da eli boş dönen Siyah-Beyazlılar, geçen sezon yaşadığı senaryonun bir benzerini yaşıyor... Bu dönemde ilk kez üst üste 2 maçta kayıp yaşayan Beşiktaş’ın yıldızları, geçen sezon da yine Fenerbahçe’ye bu kez Süper Lig’de kaybetmesi sonrasında mini bir düşüş yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler’e 29 Şubat 2016’da 2-0’lık skorla yenilen Beşiktaş, ardından Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısından 1-0’lık sonuçla mağlup ayrılmış ancak bu karşılaşmanın ardından toparlanıp ligde şampiyonluk ipini Fenerbahçe’nin önünde göğüslemeyi başarmıştı.

Şampiyonluğa inancım tam’

Hapoel Beer Sheva’yla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde Fenerbahçe ve Karabükspor karşısında yaşadıkları yenilgilerin üzüntüsünü yaşayan oyuncularına moral veren teknik direktör Şenol Güneş, bu sezonda da geçen dönemki başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyor. Karabük maçı sonrasında oyuncularını motive eden tecrübeli teknik adamın, “Geçen sezonda da benzer bir kırılma yaşamıştık. Ancak inancımızı koruyup bir kazanma serisi yakalayarak sonrasında lig şampiyonluğunu kazanmıştık. Bu sezonda da şampiyon olacağımıza olan inancım tam. Eğer kenetlenip Hapoel karşısından galibiyetle ayrılırsak 2 hafta önceki havamızı yakalarız” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKi DURUM

TARİH LİG RAKİP SONUÇ

29.02.2016 SSL Fenerbahçe (d) 2-0

03.03.2016 TÜK Konyaspor (d) 1-0

07.03.2016 SSL Eskişehirspor 3-1

12.03.2016 SSL Rizespor (d) 1-2

15.03.2016 SSL Trabzonspor (d) 0-2

19.03.2016 SSL Antalyaspor 1-0

BU SEZONKİ DURUM

TARİH LİG RAKİP SONUÇ-PROGRAM

05.02.2017 TÜK Fenerbahçe 0-1

10.02.2017 SSL Karabükspor (d) 2-1

16.02.2017 AVL Hapoel Beer (d)

19.02.2017 SSL Akhisar Bld

23.02.2017 AVL Hapoel Beer

26.02.2017 SSL Galatasaray (d)

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