İhraç sonrası Hakan Şükür'den flaş hamle

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilmesine hükümetten büyük tepki geldi, Galatasaray yönetimi dün yeniden toplandı. Tüzüğün ilgili maddesi gereği, 8 yıldır aidat ödemeyen Hakan Şükür ile 7 yıldır aidatlarını yatırmayan Arif Erdem ihraç edildi. FETÖ kapsamında aranan ve firari durumda bulunan Hakan Şükür ise ihraç kararını duyunca apar topar twitter'dan 'istifa ettiğini' duyurdu.

CAMİADAN İLK YORUMLAR

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmeleri için "Yönetim kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Daha önce de yapılabilirdi" dedi. Semih Haznedaroğlu ise "Olaylara realist yaklaşmak gerekir" diye konuştu.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ile eski yönetici Semih Haznedaroğlu, sarı kırmızılı yönetimin Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten ihraç etme kararını Hürriyet'e değerlendirdi.

SÜREN: Aslında yapılacak fazla bir yorum yok. Galatasaray Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Aslında olay buraya gelmeden daha önce de yerine getirebilirlerdi. Camia içinde hiç polemik yaratmadan bu maddeyi uygulayabilirlerdi.

DOĞRU VE İSABETLİ BİR KARAR

HAZNEDAROĞLU: Hakan Şükür ve Arif Erdem Türk futboluna ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş sporcular. Galatasaray Genel Kurul üyeleri hisleriyle hareket edip vefa göstermek istemiştir. Ancak Hakan Şükür ve Arif Erdem'in siyasi görüşleri ortadadır. Siyasi görüşleri büyük bir talihsizliktir ve hemfikir olmak mümkün değildir. Yönetim kurulunun doğru ve isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Olaylara realist bir şekilde yaklaşmak gereklidir ve gereği yapılmıştır.