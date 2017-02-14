Igor Tudor'un yardımcısı belli oldu

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Galatasaray'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak.
Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak.
Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın akıbetiydi.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Galatasaray'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak.
Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak.