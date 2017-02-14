Igor Tudor'un yardımcısı belli oldu

IGOR TUDOR'UN YARDIMCISI BELLİ OLDU Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın akıbetiydi. Süper Lig 14.02.2017 19:27

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Galatasaray'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak. Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak. LigTV 226