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Igor Tudor'un yardımcısı belli oldu

IGOR TUDOR'UN YARDIMCISI BELLİ OLDU

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın akıbetiydi.

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Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verip Igor Tudor'u göreve getirmeyi planlayan Galatasaray'da yönetim yardımcı antrenör Ayhan Akman'ı ise takımda tutacak.

Igor Tudor'un Galatasaray'daki yardımcılığını Ayhan Akman yapacak.

LigTV
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