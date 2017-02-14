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Igor Tudor'un o sözleri yine gündemde

IGOR TUDOR'UN O SÖZLERİ YİNE GÜNDEMDE

Galatasaray'ın anlaştığı Igor Tudor'un 20. haftada yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni teknik direktörünü buldu. Ntvspor'un son dakika bandıyla verdiği habere göre; sarı-kırmızılılar Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor ile 1.5 yıllığına el sıkıştı.

Tudor'un anlaşma sağlamasından sonra teknik adamın daha önce şampiyonlukla ilgili olarak söylemiş olduğu bir mesaj Galatasaray tarafında soru işaretlerine neden oldu.

BU SENE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı, Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor-Beşiktaş karşılaşmasından önce söylediği sözler tartışma konusu oldu.

 İşte Tudor'un 10.02.2017 tarihinde söylemiş olduğu o sözler;

"Şampiyon olacak takım bence Beşiktaş" "Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Şampiyon olacak takım bence Beşiktaş, net. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım."

Cumhuriyet
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