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Igor Tudor'dan G.Saray taraftarına övgü !

IGOR TUDOR'DAN G.SARAY TARAFTARINA ÖVGÜ !

Juventus forması giyerken Galatasaray'a karşı oynayan Tudor, bakın o dönemde neler söylemiş.

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Galatasaray yönetimi, Kayserispor yenilgisi sonrası Riekerink ile yollarını ayırarak takımın başına Igor Tudor'u getirmişti. Sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Tudor, Juventus forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığını ve taraftara hayran kaldığını söyledi.

İNANILMAZDI

Hırvat teknik adam, ''Juventus'tayken Galatasaray'a karşı oynamıştım. Ben böyle bir stadyum, böyle bir atmosfer görmemiştim. İnanılmazdı. Maçtan sonra da arkadaşlarımızla bunu konuştuk" demişti.

[Igor Tudor] Hatırlanacağı gibi 2003 yılında Almanya'nın Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi G.Saray 2-0 kazanmıştı.

FAVORİ BEŞİKTAŞ DEMİŞTİ

En iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığını ifade eden genç hoca, "Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş, en iyi futbol oynayan takım da şu anda Beşiktaş" şeklinde konuşmuştu.

LigTV
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