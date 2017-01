Igor Tudor'dan eski öğrencisi Rodriguez'e övgü

Galatasaray'ın yeni transferi Gary Rodriguez'i PAOK'a transfer eden Kardemir Karabükspor teknik direktörü İgor Tudor, Galatasaray'ın iyi bir iş yaptığını söyledi.

RODRİGUES FARK YARATIR



Garry Rodrigues'i İspanya'dan biliyordum. Elche küme düşürülünce serbest kaldı ve onu PAOK'a aldık. Hızlı, teknik ve dripling özelliği olan bir kanat oyuncusu. Ben onu Bruma'ya benzetiyorum. 'Galatasaray iyi iş yaptı' diyebilirim. Garry (Rodrigues) kalitesi ile saha içinde fark yaratır. Yunanistan'da çoğu takım kümede kalmak için oynuyor ve herkes topun arkasına geçiyor. Türkiye'de ise kalite daha yüksek ve Garry tipindeki kanat oyuncuları için daha çok alan var. Türkiye'de Yunanistan'dan daha başarılı olacağını ve yeteneklerini göstereceğini düşünüyorum. Karakterine de değineyim. Öğrenmeye aç, kendisini geliştirmek isteyen, idmanları seven bir oyuncu.



G.SARAY 'DAN TEKLİF YOK AMA...



G.Saray söylentilerini ben de duydum. Bu tip yakıştırmalar işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Elbette hayallerim var ama kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Kontratım sezon sonunda bitiyor ama ben bugünü yaşıyorum ve bir sonraki idmanı düşünüyorum.



TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUM



Terör olaylarından herkes korkar sonuçta bu insani bir duygu. Bu sıralar artmaya başladı. İster istemez düşünmeye başlıyorsunuz. Ama ben negatif tarafından bakmak istemiyorum. Umarım her şey düzelecek. Ben Türk insanını çok seviyorum. Karabük halkı çok misafirperver...



LİGDE KALMAK İLK HEDEFİMİZ



Konya'dan sonra ligin en çok koşan takımıyız. Ben kompakt futbolu tercih ederim. Topla oyunu domine etmek isterim ama bunun için elinizde orta sahada buna uygun oyuncular olmalı. Akılcı olmalıyım. Herkes sonuca bakar. Önce kaybetmemeliyiz ve bunun için de rakiplerden daha çok mücadele etmeliyiz.



QUARESMA VE KJAER 'İ ALIRDIM



Tudor'a Karabükspor'a 3 Büyükler'den 1 oyuncu seçme şansı olsa hangi isimleri alacağını sorduk ve şu cevabı aldık: "Galatasaray'dan Bruma, Beşiktaş'tan Quaresma ve Fenerbahçe'den Kjaer'i alırdım.''



CONTE'YE BENZİYORUM



Diego Simeone'ye benzetilmek gurur verici. Ama ben Antonio Conte'de kendimi görüyorum. Şu an bana göre dünyanın 1 numarası... Juventus'tan eski takım arkadaşım ve iki hafta önce kendisiyle konuştum, hala iletişim halindeyiz. Bir diğer eski takım arkadaşım Zinedine Zidane da Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak hocalığa başladı. Kendisi için süper bir başlangıç oldu!



NEDEN PAOK 'TAN AYRILDI?



PAOK'un sahibi İvan Savvidis ligi kazanmak istiyor. Ama bir Olympiakos gerçeği var. Futbolda mucize yoktur. Sürekli oyuncu, hoca, yönetici değiştiren bir PAOK var. Biz de şampiyonluk yarışı dışında iyi bir atmosfer oluşmadı. Değişim istediler ve PAOK'tan ayrıldım. Savvidis kazanmak istiyor ama istikrar şart. Önce iyi bir kulüp yapısı oluşturulmalı. Kulüp her şeyin üstünde gelir. Bunu da zamanla öğrenecekler.



