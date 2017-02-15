Igor Tudor KAP'a bildirildi

Galatasaray Riekerink'ten boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Igor Tudor'u KAP'a bildirdi. Hırvat teknik adamın alacağı ücrette belli oldu.



İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

Sarı kırmızılılarda yeni teknik direktör Igor Tudor 17.00'de başlayan idmana takımın başında çıktı. Jan Olde Riekerink ise 15.00'te tesislere gelip takımla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacak. İmza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olması planlanıyor.