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Igor Tudor için bomba iddia !

IGOR TUDOR İÇİN BOMBA İDDİA !

Eski Rumen futbolcu Narcis Raducan, Karabükspor'un teknik direktörü için flaş açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın, Kardemir Karabükspor’un Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor ile ilgilendiğini artık duymayan, bilmeyen kalmadı. Bu sezonu Riekerink ile idare edip, gelecek sezon takımı 38 yaşındaki teknik adama emanet etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar için Romanya'dan ilginç bir iddia geldi. Eski Rumen futbolcu Narcis Raducan, Digisport'a yaptığı açıklamalarda, “Tudor, Galatasaray ve Bursa gibi iki büyük Türk takımı tarafından isteniyor. Eğer bu gerçekleşirse büyük ihtimal sol bek Iasmin Latovlevici'yi de yanında götürecek. Onun favori oyuncusu ve çok iyi bir ilişkileri var” diye konuştu. 

Aynı kanala telefonla bağlanan Kardemir Karabükspor’un Rumen yıldızı Latovlevici de iddiaları doğrular nitelikte konuştu:

“Amacımız ligde kalmak. Eğer kalırsak Tudor'a ne olacağını bilemiyorum, yaza kadar sözleşmesi var. Anladığım kadarıyla Galatasaray onunla ilgileniyor.”

TANKUT’TAN AÇIK KAPI

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor ile yola devam etmek istediklerini açıklasa da Galatasaray konusunda açık kapı bıraktı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki çalıştırıcı ile bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Tankut, “Hocamıza Galatasaray'ı sordum, henüz bir teklif gelmedi” dedi.

AMK Gazetesi
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