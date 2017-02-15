IGOR TUDOR, FLORYA'DA ! Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Süper Lig 15.02.2017 15:09

Galatasaray'da Igor Tudor işbaşı yapıyor... Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı kırmızılı ekiple 1,5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor, dün Karabükspor'la son antrenmanına çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek Galatasaraylı yöneticilerle buluştu. Sözleşme şartlarının görüşüldüğü kısa toplantının ardından Tudor'un saat 17.00'deki antrenmanda takıma katılacağı öğrenildi.



SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK



Galatasaray, 1.5 yıllığına anlaştığı Tudor ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza törenin saatinin kesin olmamakla beraber saat 15.00 gibi yapılacağı belirtildi. 36