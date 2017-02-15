Igor Tudor, Florya'da !

Galatasaray'da Igor Tudor işbaşı yapıyor...
Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı kırmızılı ekiple 1,5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor, dün Karabükspor'la son antrenmanına çıkmıştı.
Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek Galatasaraylı yöneticilerle buluştu.
Sözleşme şartlarının görüşüldüğü kısa toplantının ardından Tudor'un saat 17.00'deki antrenmanda takıma katılacağı öğrenildi.
SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK
Galatasaray, 1.5 yıllığına anlaştığı Tudor ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza törenin saatinin kesin olmamakla beraber saat 15.00 gibi yapılacağı belirtildi.