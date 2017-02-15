ANA SAYFA
Igor Tudor, Florya'da !

IGOR TUDOR, FLORYA'DA !

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'da Igor Tudor işbaşı yapıyor...

Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı kırmızılı ekiple 1,5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor, dün Karabükspor'la son antrenmanına çıkmıştı.

Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek Galatasaraylı yöneticilerle buluştu.

Sözleşme şartlarının görüşüldüğü kısa toplantının ardından Tudor'un saat 17.00'deki antrenmanda takıma katılacağı öğrenildi.

SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK

Galatasaray, 1.5 yıllığına anlaştığı Tudor ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza törenin saatinin kesin olmamakla beraber saat 15.00 gibi yapılacağı belirtildi.

36
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Igor Tudor, Florya'da !Mustafa Denizli Eskişehirspor'da1 milyar dolarlık maç !
Fatih Terim'den Galatasaray'a vetoVan Persie kadroya alınmadı !Galatasaray Suudi Arabistan'a boşuna mı gitti ?
Şenol Güneş Gökhan Töre'nin dönüşünü veto ettiGalatasaray, Riekerink ile yollarını resmen ayırdıTürkiye, EURO 2024 için aday !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS