Igor Tudor canlı yayını terketti

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, “Söyleyecek bir şey yok. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen iyi pozisyonlar yakaladık. Türkiye Süper Lig'de her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimizde. 4 tane kırmızı kart. Ben artık yoruldum. Bir kişi geliyor ve maçın kaderini tayin ediyor. Biz bir hafta boyunca bu şeyleri görmek için mi buralara geliyoruz” dedi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa da konuşan Tudor, tepkisini “Eğer bizim bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler, böyle oyunlara gerek yok” sözleriyle dile getirirken, tercümanı çeviriyi bitirmeden canlı yayını terk etti.