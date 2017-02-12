Igor Tudor bombası ! Resmi açıklama geldi !

Türkiye Kupası'ndan elendiği Başakşehir maçında taraftarın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için bugün oynayacakları Kayserispor maçı kader sınavı olacak.
Beşiktaş'ın Karabük'te mağlup olması sonrasında puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılmazsa Hollandalı teknik adamın görevine son verilecek. Gelecek sezon takımın başına getirmek istedikleri Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetime bir iyi haber de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan geldi.
Tankut, "Tudor, 31 Mayıs'tan sonra G.Saray'a gidebilir. Kontratı bir yıllık" derken, Galatasaray yönetimi Riekerink'in gitmesi halinde takımı sezon sonuna kadar Hasan Şaş'a teslim edecek.
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Karabük Başkanı Tankut’un, “G.Saray’a 31 Mayıs’ta gidebilir” dediği Tudor artık gün sayıyor.
Türkiye Kupası'ndan elendiği Başakşehir maçında taraftarın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için bugün oynayacakları Kayserispor maçı kader sınavı olacak.
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