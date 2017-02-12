ANA SAYFA
Igor Tudor bombası ! Resmi açıklama geldi !

IGOR TUDOR BOMBASI ! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ !

Karabük Başkanı Tankut’un, “G.Saray’a 31 Mayıs’ta gidebilir” dediği Tudor artık gün sayıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Kupası'ndan elendiği Başakşehir maçında taraftarın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için bugün oynayacakları Kayserispor maçı kader sınavı olacak.

Beşiktaş'ın Karabük'te mağlup olması sonrasında puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılmazsa Hollandalı teknik adamın görevine son verilecek. Gelecek sezon takımın başına getirmek istedikleri Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetime bir iyi haber de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan geldi.

Tankut, "Tudor, 31 Mayıs'tan sonra G.Saray'a gidebilir. Kontratı bir yıllık" derken, Galatasaray yönetimi Riekerink'in gitmesi halinde takımı sezon sonuna kadar Hasan Şaş'a teslim edecek.

Sabah
117
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Igor Tudor bombası ! Resmi açıklama geldi !Yılmaz Vural’dan flaş küfür yorumuTFF'nin sitesindeki 19.03 detayı
Kadın güreşçinin sütyeni düştü !Erman Toroğlu: Erman ToroğluRıdvan Dilmen'den olay sözler !
Advocaat'tan olay Beşiktaş sözleriKjaer: Kollarımı kesemem !Mutlu Topçu'dan hakem isyanı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS