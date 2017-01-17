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İbrahimovic Van Persie'yi yakaladı !

İBRAHİMOVİC VAN PERSİE'Yİ YAKALADI !

M.United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Premier Lig'de ilk 20 maçında en çok atanlar sıralamasında Van Persie'yi yakaladı.

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Manchester United'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, son olarak Liverpol'a attığı gol ile Premier Lig'deki 20. maçında 14. golünü kaydetti.

İsveçli oyuncu bu golle Premier Lig tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Sergio Agüreo ve Alan Shearer'in yanı sıra Van Persie'yi de yakalamış oldu.  

MANCHESTER TARİHİNE GEÇTİ

Robin van Persie, Manchester United'daki ilk yılında Ibrahimovic ile aynı performansı göstermiş ve 20 maçta 14 gol atmıştı. United tarihinde ilk 20 maçında en çok gol atan futbolcular ise 15'er golle Dwight Yorke ve Ruud van Nistelrooy oldu.

Premier Lig tarihinde bu rekorun sahibi ise, 1999 - 2000 sezonunda Sunderland formasıyla ilk 20 maçta 19 gol atma başarısı gösteren Kevin Phillips olmuştu.

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