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İbrahim Üzülmez'e tepki

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E TEPKİ

"Bir gün ben de Beşiktaş'ın başında olmak istiyorum" diyen İbrahim Üzülmez'in sözleri Gaziantepspor'da olay oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Gaziantepspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez’in maç sonrası söyledikleri olay oldu. Üzülmez, yaptığı açıklamada hedeflerinin arasında bir gün Beşiktaş'ı çalıştırmak olduğunu ifade etmişti. Üzülmez’in bu ifadeleri Gaziantepsporlu taraftarların tepkisine neden oldu. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Gaziantepli yönetim ve hoca istediklerini dile getirerek, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ve Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’e tepki gösterdi. Gaziantepspor TV hesabından ‘Gaziantep, takımı ayağa kaldır’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Maçtan önce rahatlıkla ‘İleride Beşiktaş’a hoca olmak istiyorum’ diyen, maç içinde Beşiktaş taraftarına güzellik yapıp takıma ‘Ayağı kalkın’ diye bağıran İbrahim Üzülmez, sen de amatörsün! Gaziantepspor’u yükselme basamağı olarak gören hocalardan ve beceriksiz yönetimden bıktık” ifadeleri kullanıldı. 

“Ayağa kalkın” işaretine de tepki

Taraftarlar, İbrahim Üzülmez’in Vodafone Arena’da oynanan maçın ilk yarısında yaptığı işarete de sosyal medyadan tepki gösterdi. Gaziantepsporlu taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarında, Beşiktaşlılar’ın yaptığı “İbo takımı ayağa kaldır” şeklindeki tezahüratın ardından teknik direktör Üzülmez’in iki eliyle oyuncularına yönelik yaptığı “Ayağa kalkın” şeklindeki hareketi de amatörce bir davranış olarak değerlendirdi.

İsmail Kartal da benzer açıklama yapmıştı

Gaziantepspor’un, temmuz ayında takımın başına getirdiği İsmail Kartal, sezon başında takımda güzel bir ortam oluşturmuştu. Tecrübeli Teknik adam, ligin 5. haftasında Fenerbahçe maçı öncesinde bir spor kanalına verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle taraftarları adeta çileden çıkartmıştı. Kartal, “Biz her zaman, her yerde sonuna kadar Fenerbahçeliyiz” şeklinde ifadeler kullanmış ve alınan başarısız sonuçların ardından 8. haftada görevine son verilmişti.

AMK Gazetesi
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