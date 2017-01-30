ANA SAYFA
İbrahim Toraman'a ağır suçlama

İBRAHİM TORAMAN'A AĞIR SUÇLAMA

Eylem Toraman, eski eşi İbrahim Toraman'a ağır suçlamalarda bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman katıldığı Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti. 

* İnsanlar kendi hatalarını görmek istemiyor... Biz şiddet nedeniyle boşandık...Çocuğumun babası olduğu için saygı duyuyorum ama başka bir duygu hissetmiyorum..

* Evliliğim için çok mücadele verdim... Özgür yaşam tarzına devam etmek istedi. Böyle bir anlayışla o evlilik yürümez...
*İbrahim evlilik insanı değil...Hamile kalınca evlenmek durumda kaldım.. Evlendiğimde 6 aylık hamileydim...Sağlıklı bir hamilelik geçirmedim.... İbrahim Toraman bebeğimizi istemedi...
*Futbolcu eşleri hep işsiz güçsüz yansıtılıyor...Ama ben uluslararası bir şirketin avukatıydım...
 

EYLEM TORAMAN KİMDİR?

Stoper mevkinde forma giymiş olan eski millî futbolcu İbrahim Toraman’dan darp iddiasıyla gündeme gelen Eylem Toraman, Almanya’da doğdu. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık mesleğini sürdüren Eylem Toraman’ın 2007’de Miss EU of Turkey yarışmasına katılıp ikinci olduğu, 2008’de ise Miss EU Beauty Contest Avrupa Birliği Güzelik Yarışması’nda ülkemizi temsil ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet
240
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat'taİbrahim Toraman'a ağır suçlama''Beşiktaş beni istedi ancak transfer gerçekleşmedi''
Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemiDemba BA KAP'a bildiriliyor...Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike !
2 gol zam için yetmedi !Podolski'den Fenerbahçe'ye olay göndermeFikret Orman'ın eski eşinden Volkan Demirel paylaşımı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS