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İbrahim Akın’ın gol hasreti sona erdi

İBRAHİM AKIN’IN GOL HASRETİ SONA ERDİ

Tekirdağspor'la 2-2 berabere kalan Altay'da bu sezon ilk golünü atan İbrahim Akın'ın gol hasreti sona erdi.

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Siyah beyazlı forma altında son gol sevincini 15 Mayıs 2004’te o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir’i 4-1 yendikleri müsabakada yaşayan deneyimli futbolcu, bu sezon daha önce forma giydiği 14 maçta gol kaydetmeyi başaramamıştı.

Altay’da 25’inci golüne imza atan İbrahim Akın, 2004’te siyah beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor ve Sivasspor’da oynadı.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde A Milli Takım da dahil olmak üzere resmi müsabakalarda 83 kez rakip fileleri sarstı. İlk kez 3’üncü Lig’de forma giyen İbrahim Akın, Süper Lig’de 45, TFF 1’inci Lig’de 18, Türkiye Kupası’nda ise 9 kez rakip ağları havalandırdı.

AMK Gazetesi
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