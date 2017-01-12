Hüseyin Kalpar: 'Ülkemiz için...'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselttiği kulübün tarihine geçtiğine inandığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisinin tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Kalpar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Turuncu-yeşillileri, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkardığını anımsatan Kalpar, "İlk defa Süper Lig'e çıkan takımın hocası olarak kulübün tarihine geçtiğime inanıyorum. Burada çalıştığım dönemlerde büyük başarılar elde ettik. Geçen sezon şampiyon olan takımın hocası olarak gurur duyuyorum. Tarihe geçmek de bizi gururlandırıyor. Benim burada olduğum sürece de önemli başarılar elde edildiğini de kabul etmek gerekir." ifadelerini kullandı.



- "Ana hedef ligde kalmak"



Kalpar, ilk sezonlarının geçirdikleri Süper Lig'de ana hedeflerinin kümede kalmak olduğunu dile getirdi.



Şu anda küme düşme hattının 6 puan önünde olduklarını ve 14 Ocak Cumartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçının zorlu geçeceğini aktaran Kalpar, şöyle konuştu: "Çaykur Rizespor maçı bizim için çok çok önemli. Kazanırsak rakibimizin 8 puan önüne geçeceğiz. Çok büyük avantaj olacak bizim için. İkinci devre çok zorlu olacak. İlk hedefimiz ligde kalmak ama alacağımız sonuçlar hedefimizi değiştirebilir. Ana hedefimizi hiç unutmamamız lazım. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunu başardıktan sonra başka hedefler ortaya konabilir." - "Emre'nin istenmesi bizi gururlandırıyor" Kalpar, Aytemiz Alanyaspor'un en önemli hücum oyuncularından biri olan Emre Akbaba'nın takımda kalacağını belirtti.



Özellikle adı Trabzonspor'la anılan orta saha oyuncusuyla ilgili konuşan Kalpar, "Emre Akbaba'nın gitme şansının olmadığını biliyorum. Çeşitli kulüpler Emre'yi istiyor. Bizimle beraberliği ona önemli bir ivme kazandırdı. İki taraf da birbirinden önemli kazançlar elde etti. Emre'nin daha Aytemiz Alanyaspor'a vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Emre'nin istenmesi bizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.



Takıma transfer çalışmalarına da devam ettiklerini anlatan Kalpar, bu hafta ya da gelecek hafta içinde eksiklerini tamamlayacaklarını kaydetti.



- "Ülkemiz için ne gerekirse yaparız"



Hüseyin Kalpar, Türkiye olarak bir bütünleşme içinde olduklarını ifade etti.



Yaşanan terör olaylarını kınayan Kalpar, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşananlara çok üzülüyorum. Bu tip olaylar bizi aşırı derecede üzüyor. Mümkün olduğu kadar duyarlı olmamız gerekiyor. Ülkemizi bu türlü olaylardan kurtulması için bize düşen görevleri ne şekildeyse yerine getirmeliyiz. Şehitlerimize mekanları cennet olsun demek istiyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Cennet ülkemize sahip çıkmalıyız. Ülke olarak bütünleştik. Futbol takımları ve spor kulüpleri de bütünleşti. İnanıyorum ki bu tip olayları en kısa zamanda başımızdan atarız."