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Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda

HÜSEYİN AVNİ AKER STADI'NA VEDA

Trabzonspor, yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na yarın veda edecek.

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Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında ağırlayacak Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na yarın veda edecek.

1951 yılında resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik  arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı,  Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçıyla son kez kapılarını taraftara açacak.
 
1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve  Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig  Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker  Stadı'nda ilk maçına çıktı.
 
Karadeniz ekibinin 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0  kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy kaydetti.
 
1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Şimdiki Süper Lig)  mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde  ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer,  Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı  Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın penaltısıyla buldu.
 
Süper Lig tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk maçını  Fenerbahçe ile oynayan bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine  sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.
 
Inter, Barcelona, Liverpool'u devirdi
Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçını  1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İzlanda'nın Akranes takımı ile  oynamış ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken ilk golü atan isim Hüseyin Tok  olmuştu.
 
Bordo-mavililer, bu statta Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da  başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin  Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın  Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni  Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fransa'nın Olympique Marsilya  takımı karşısındaki 4-1'lik galibiyet de bu stattaki unutulmaz maçlar içerisinde  yerini aldı.
 
Unutulmayan kupa maçı
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 1991-1992 sezonunda finalde  Bursaspor'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 5-1 yenerek kupaya ulaşmıştı.
 
Finalin ilk maçını deplasmanda 3-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş  karşılaşmasından 5-1 galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmişti.
 
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda milli karşılaşmaların yanı sıra 2011  Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası  organizasyonları da düzenlendi.
 
Şampiyonluk gören teknik adam ve başkanlar
Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda biri 2. Lig'de olmak  üzere 7 kez şampiyonluk kutladı.
 
Ahmet Suat Özyazıcı, 2. Lig şampiyonluğuyla beraber 5 kez, Özkan Sümer  de 2 kez tarihi statta şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler oldu.
 
Bu arada Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman ve Mehmet Ali Yılmaz, vedaya  hazırlanan statta şampiyonluk kutlamaları gören kulüp başkanları olarak tarihe  geçti.
 
1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha  sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi  Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla  bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi.
 
Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan,  bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya  hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor.

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