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Hugo Rodallega'nın alternatifi hazır !

HUGO RODALLEGA'NIN ALTERNATİFİ HAZIR !

Akhisar Belediyespor, yarın evinde karşılaşacağı Aydınspor 1963 maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

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Akhisar Belediyespor yönetimi, golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a atacağı imza gününü beklerken, B planı çerçevesinde de santrafor transferini devreye soktu. Yönetime yakın çevrelerden alınan bilgilere göre, yurt dışından bir santrafor ile anlaşıldığı, Hugo'nun imza atmasının hemen ardından oyuncunun Türkiye'ye geleceği bilgisi verildi.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren N'Guemo ve Soner Aydoğdu'nun bugünkü idmana katılması beklenmezken, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın yarın oynanacak karşılamada forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.
 
Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın biletleri misafir takım 5, Maraton Akigo 6, Kapalı 10 ve VIP 15 TL'den satılıyor. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde dahi gruplardan çıkma şansı elde edecek. Akhisar Belediyespor'un rakibine mağlup olması durumunda ise diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar son durumu belirleyecek.

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