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Hollanda'nın efsane ismi hayatını kaybetti

HOLLANDA'NIN EFSANE İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda futbolunun efsane ismi Piet Keizer 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Ajax takımıyla özdeşleşen Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Piet Keizer, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, takımın efsane oyuncuları arasında yer alan Keizer'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 73 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, Keizer'in anısına pazar günü Sparta Rotterdam ile oynanacak lig maçı öncesi bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve Ajaxlı futbolcuların sahaya siyah pazubandıyla çıkacağı ifade edildi.
 
"Total futbol" ekolünün sembol isimleri arasında gösterilen Keizer, 1961-1974 yılları arasında 490 kez formasını giydiği kariyerindeki tek kulüp Ajax'ta 189 gole imza atmıştı.
 
Hollanda ekibinin 1970'li yılların başında üst üste 3 sezon Avrupa Kupası kazanan kadrosunda yer alan Keizer, 6 lig, 4 Hollanda Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. 
 
Hollanda Milli Takımı'nda çıktığı 34 maçta 11 gole imza atan Piet Keizer, 1974 Dünya Kupası'nda finale çıkan kadronun yıldızları arasında yer almıştı.

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