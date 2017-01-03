ANA SAYFA
Hollanda’dan flaş Sneijder iddiası

HOLLANDA’DAN FLAŞ SNEİJDER İDDİASI

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Hollanda’da yayın yapan Voetball Internation sitesinden Roy van den Berghe’nin haberine göre, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder’e Çin Süper Lig ekipleri talip oldu.

Başta Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Pekin takımı Beijing Guoan’ın istediği Sneijder için adı açıklanmayan takımların da teklif yapmaya hazırladığın belirtildi.

Haberde Sneijder’in İstanbul’da mutlu olduğu yönünde ifadelere de yer verilirken, MLS ve Çin’e gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018’de bitecek olan Wesley Sneijder için Çin ekiplerinin Tevez ve Oscar transferlerinde olduğu gibi yüklü bir teklif yapması bekleniyor.

AMK Gazetesi
50
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Felipe Melo Palmeiras'taİşte Podolski'nin yeni takımıCavcav Galatasaray’ı sildi !
Hollanda’dan flaş Sneijder iddiasıEgemen Korkmaz resmen Başakşehir’deBabel'in yaptığı hareketin anlamı ne ?
Azeri menajer Yasin için geliyorDünyanın en çok kazanan futbolcularıTrabzsonspor Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS