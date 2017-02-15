''Hocamız Gökhan Töre'yi veto etmedi''

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın yayın organlarında yer alan, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar West Ham United kulübüne kiralanan Gökhan Töre'yi "veto ettiği" şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam kulübümüzün gündemi bellidir ve herkesçe de bilinmektedir.



Taraftarlarımızın zaten itibar etmediği bu tür iddiaları kamuoyunun da ciddiye almayacağına inanmaktayız.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"