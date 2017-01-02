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Hilbert kadro dışı kaldı

HİLBERT KADRO DIŞI KALDI

Leverkusenli Roberto Hilbert’in, takımının ABD’nin Orlando kentinde yapacağı devre arası kampına götürülmeyeceği bildirildi.

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Kulübün sportif direktörü Rudi Völler, Alman basınında yer alan açıklamasında, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusunun konudan haberdar edildiğini belirterek, "Oynadığı mevkide çok sayıda oyuncuya sahip olduğumuz için Hilbert’in transferi iki taraf açısından da mantıklı olur." ifadesini kullandı.

Roberto Hilbert de Bayer Leverkusen’in ABD’deki kampında yer almayacağını doğrulayarak, "Her zaman profesyonelce davrandım. Bunu kulüp yetkilileri çoğu zaman ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde ayrıca, bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Hilbert’in transfer olabileceği ülkeler arasında Çin ve ABD’nin yanı sıra Türkiye de gösterildi.

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