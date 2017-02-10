Hernanes, Çin'e transfer oldu

Juventus'a aeçtiğimiz sezon başında İnter'den transfer olan Hernanes, 8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer oldu. Juventus transferi resmi sitesinden açıkladı.



15 gün içinde yatırılacak



Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 8 milyon euroluk bonservis bedelinin 15 gün içinde ödeneceğini ayrıca koşullara bağlı olarak 2 milyon euro bonusların olduğunu açıkladı.



Hernanes'in ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşememişti.