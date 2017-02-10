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Hernanes, Çin'e transfer oldu

HERNANES, ÇİN'E TRANSFER OLDU

Juventus, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hernanes'in Çin'e transferi açıkladı.

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Juventus'a aeçtiğimiz sezon başında İnter'den transfer olan Hernanes, 8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer oldu. Juventus transferi resmi sitesinden açıkladı.

15 gün içinde yatırılacak

Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 8 milyon euroluk bonservis bedelinin 15 gün içinde ödeneceğini ayrıca koşullara bağlı olarak 2 milyon euro bonusların olduğunu açıkladı. 

Hernanes'in ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşememişti. 

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