Hernanes, Çin'e transfer oldu

Juventus'a aeçtiğimiz sezon başında İnter'den transfer olan Hernanes, 8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer oldu. Juventus transferi resmi sitesinden açıkladı.
15 gün içinde yatırılacak
Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 8 milyon euroluk bonservis bedelinin 15 gün içinde ödeneceğini ayrıca koşullara bağlı olarak 2 milyon euro bonusların olduğunu açıkladı.
Hernanes'in ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşememişti.
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