Herkes kaçtı, Babel geri geldi

Dünyanın her yerinde yaşanan terör saldırılarının son dönemde ülkemizde de baş göstermesi özellikle kulüplerimizde forma giyen yabancı futbolcuları etkilerken bazı isimler çareyi Türkiye’yi terk etmekte bulmuştu.

Geçtiğimiz sezon Sosa ve Gomez yaşanan terör olaylarını bahane edip İstanbul’dan ayrılmıştı. Ancak işte tüm bunlara ve teröre inat Ryan Babel, yeniden Türkiye’de forma giymekte bir sakınca bulmadı ve Beşiktaş ile el sıkıştı.



Yeni takımını ilk kez Gaziantep önünde izleyen Babel’in yoğun duygular yaşadığı ve bunu yöneticiler Umut Güner, Emre Kocadağ ve menajeri Semih Usta’ya ilettiği öğrenildi.



‘KEŞKE SAHADA OLSAM’



İspanya’dan hazır geldiğini ve bir an önce Siyah-Beyazlı formayı giymeyi arzuladığını söyleyen Babel maç oynanırken “Şu an aşağıda olamamak beni çok üzdü. Açıkçası kendimi zor tuttum. En çok da Beşiktaş gibi ateşli bir taraftara sahip olan bir takımda oynamayı özledim.



Çünkü İngiltere’den sonra dolu tribünler ve etkileyici statlarda oynamadım. Beşiktaş’ı o yüzden tercih ettim” diye konuştuğu belirtildi.



YILDIZLAR KARMASI MAÇINI İZLEDİ



Türkiye’yi yakından takip ettiğini, Bursa maçı sonrası stat dışında yaşanan hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımız yararına düzenlenen ‘Yıldızlar karması’ maçını da izlediğini bildiren Ryan Babel, “Terör dünyanın her yerinde var. Burada olanlar benim ülkeyi sevmememe engel değil. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. O maçta Türkiye’de oynayan yabancıların Milli Takım formasını giymesi çok anlamlıydı. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerek. Burada ünlü insanlara da büyük görev düşüyor.Beşiktaş teklif yaptığı zaman hiç düşünmeden kabul ettim” dedi. Babel, İstanbul’a yeni yıl tatili için 3 çocuğu ve eşi ile beraber geldi.



Devre arası kampından önce kısa bir süreliğine İspanya’ya dönecek olan yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp kampa katılacak.



ATİBA'YA KOMŞU OLACAK



Ocak ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen Babel, İstanbul'a yeni yıl tatili için 3 çocuğu ve eşi ile beraber geldi. Noel yemeğini yakın arkadaşı Atiba, ailesi ve diğer Beşiktaşlı oyuncularla birlikte yiyen Hollandalı yıldızın İstanbul'da, Atiba ile komşu olacağı kaydedildi.



