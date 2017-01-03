''Her golden sonra arayıp...''

1.1 milyon euroluk ücretinin 2.5'a çıkartılmasını isteyen Yasin'in Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart, "Zam yapmazsanız böyle olur" diye algılandı.

G.Saray'da ikinci Yasin Öztekin depremi... Daha önce Adana maçında Riekerink'e tepki gösterip, formayı yere attığı için kadro dışı kalan ama bir hafta sonra affedilen Yasin Öztekin, bu kez Tuzlaspor maçındaki kırmızı skandalından sonra süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu'nun kararı ile "Kendine kulüp bul" denen yıldız oyuncu, birçok zincirleme olayın kurbanı oldu. İşte o olaylar:



YAPTIKLARINA RİEKERİNK ÇILDIRDI

- Adana olayından sonra affedilen Yasin'in disiplinsiz davranışları, tüm uyarılara karşın devam etti. Eski alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmedi. Hocası Riekerink'e karşı Florya ve soyunma odasında rahatsız eden tavırlarda bulundu.



- Çok sayıda vukuatına rağmen kupadaki Tuzlaspor maçında 4 dakikada sorumsuzca davranıp kırmızı kart gördü, takımı yaktı. 128 bin euroluk ceza kesildi. Bu konuda sağlam bir özür bile dilemedi.



- Bir haftalık değerlendirmede bulunan yönetim Tuzlaspor maçmdaki olayın ayrıca kadro dışı gerektirdiğinde birleşti. "Chedjou'yu gönderip Yasin'in kalması kafa karıştırır" denerek Garry Rodrigues'ten olumlu haber gelir gelmez oyuncunun ipi çekildi.



MENAJERİ HER GOLDE ZAM İSTEDİ



- Bu süreçte en temel sorun oyuncunun menajerinin astronomik zam istemesiydi. 2014'te 4 yıllık imza atan Yasin, bu sezon 1.1, gelecek sezon ise 1.150 milyon euro alacaktı. Yönetim, UEFAya rağmen zam planlıyordu. Ancak Tuzla maçındaki kırmızı kartı başkan Dursun Özbek, "Zam yapmazsanız böyle olur" şeklinde algıladı. Her gol sonrası fiyat yükselten Yasin'in menajerinin aylardır süren, "2.5 milyon eurodan 2 yıl uzatın, sözleşme yenileyin. Yasin takımı kurtarıyor ama diğer oyuncuların yarısı kadar almıyor" sözleri, bardağı taşırdı.



Akşam