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Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye...

HATEM BEN ARFA FENERBAHÇE'YE...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer çalışmaları sırasında yakından takip ettiği Hatem Ben Arfa konusunda gelişmeler yaşanıyor.

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Sezonun ilk transfer döneminde Fenerbahçe’den gelen teklife olumlu bakan ancak PSG’yi seçmek isteyen Ben Arfa bazı sıkıntılar çekiyor.
 
44 milyon euro euroluk transferin ardından...

Tecrübeli orta saha, kadroda kendisine yer bulamamasından dolayı yol ayrımına geldi. Ayrıca PSG’nin 44 milyon euro karşılığında Julian Draxler’i transfer etmesiyle Ben Arfa’nın da kadroda forma şansı azaldı.

Sarı-lacivertliler, Paris ekibiyle temasa geçerek transfer listesindeki yıldız futbolcuyu kiralama isteğini sunmayı planlıyor. Fransız kaynaklar da Paris ekibinin bu teklife sıcak bakacağını söylüyor.
Fransız futbolcu bu sezon PSG'de sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulabildi. Ben Arfa'nın bu maçlarda 1 golü bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 6 Ağustos'ta Lyon ile oynanan Süper Kupa maçından bu yana gole hasret kaldı. Ben Arfa geçtiğimiz sezon Nice formasıyla ligi 17 gol ve 6 asistle tamamlayarak dikkat çekmişti.
 
Ligin ilk yarısında da genelde yedek kalan Tunus asıllı Fransız yıldızın, artık kadroda düşünülmediği yazıldı. Öte yandan PSG taraftarları da France Football’un yaptığı ankette, yüzde 80’e karşı yüzde 20’lik çoğunlukla ‘Ben Arfa ayrılmalı’ anketini ortaya çıkardı.

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