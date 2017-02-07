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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş iddia !

HASAN ALİ KALDIRIM'DAN FLAŞ İDDİA !

Beşikaş - Fenerbahçe derb derbisi için bir iddia da Hasan Ali Kaldırım’dan geldi.

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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, maçtan sonra koridorlarda Caner Erkin'in Van Persie'ye küfür ettiğini, aralarının çok iyi olmadığı eski takım arkadaşının ardından ise kendisini hedef aldığını iddia etti.

Hasan Ali, "Caner, olay yerinde beni görünce bana da küfür etmeye başladı. Niye böyle yaptı anlamadım" dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, kadroda olmayan Caner'in akredite kartı olmadığı için normalde koridorlara girmemesi gerektiği savunurlarken, bunu da şikayet edeceklerini bildirdiler. 

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