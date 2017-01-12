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Harun Tekin ‘dalya’ diyecek

HARUN TEKİN ‘DALYA’ DİYECEK

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi halinde 100. maçına çıkmış olacak.

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında 13 Ocak Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da mili kaleci Harun Tekin, ‘dalya' demeye hazırlanıyor. 2010-2011 sezonu başında Güngörenspor'dan Bursaspor'a transfer olan deneyimli eldiven, yeşil-beyazlı takımdaki 7. sezonunda toplamda 99 resmi maçta görev aldı.

Bu maçların 98'inde sahaya ilk 11'de çıkan Harun, 1 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu. 36 müsabakada kalesini gole kapatan deneyimli eldiven, bu maçlarda 4 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. Bu sezon görev aldığı 16 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki kaleci, performansıyla milli takıma da yükseldi.

AMK Gazetesi
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