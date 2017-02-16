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Harun Tekin Avrupa'ya damga vurdu

HARUN TEKİN AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Harun Tekin Avrupa'da en fazla net pozisyon kurtaran 5. kaleci...

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Bursaspor'un 27 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri arasında 5. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 28 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda, kaleci Harun Tekin'in performansı dikkat çekiyor. 27 yaşındaki milli kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Bursaspor'a puanlar kazandırırken, başarılı performansı istatistiklere de yansıdı.

HARUN TEKİN 5. SIRADA

Deneyimli kaleci, Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri arasında 5. sırada yer aldı. Listenin başında İspanyol temsilci Granada'nın 31 yaşındaki Meksikalı kalecisi Ochoa bulunuyor. Düşme hattında yer alan ekibin kalecisi 21 maçta 20 net pozisyon kurtarırken, Fransa ekibi Dijon'un kalecisi Reynet ise 25 maçta 18 net kurtarışla ikinci sırada yer aldı. Listede 5. sırada yer alan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, geride kalan 20 maçta 16 kritik kurtarışa imza attı.

Avrupa'nın en fazla net pozisyon kurtaran kalecileri sıralaması şöyle:

1- Guillermo Ochoa (Granada) 21 maç - 20 kurtarış
2- Baptiste Reynet (Dijon) 25 maç - 18 kurtarış
3- Lukasz Skorupski (Empoli) 22 maç - 18 kurtarış
4- Bernd Leno (Bayern Leverkusen) 20 maç - 17 kurtarış
5- Harun Tekin (Bursaspor) 20 maç - 16 kurtarış

İHA

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