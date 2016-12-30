Harun Alpsoy hamlesi !

Geleceğin Beşiktaş’ını oluşturmak için çalışan Beşiktaş yönetimi, Grasshoppers’ın Türk asıllı ön liberosu Harun Alpsoy’u transfer etmeye hazırlanıyor. Genç yıldız adayı hava toplarındaki hakimiyeti ve top tekniği ile dikkat çekiyor.

Beşiktaş, bir taraftan takıma takviye edeceği yıldızlar için yoğun uğraş verirken diğer taraftan ise ileriye dönük atılımlara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Siyah-Beyazlılar, İsviçre’nin Grasshoppers takımında forma giyen Türk asıllı ön libero Harun Alpsoy’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hava topu hakimiyeti, top tekniği ve isabetli pas becerisiyle dikkkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Beşiktaş’a katılacağı öğrenildi.



Milli tercihi belli değil



Futbol kariyerine 2013’te Zürih altyapısında başlayan Harun Alpsoy, 2015’te Grasshoppers’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 18 maça çıkan ve İsviçre U-19 takımı dahil 2 gol kaydeden genç yıldız adayının Türk pasaportu da bulunuyor. İsviçre Milli Takımı’nın yaş altı takımlarında 22 maça çıkan oyuncunun henüz milli takım tercihini yapmadığı öğrenildi. (Fanatik)