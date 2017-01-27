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Harun Alpsoy Antalyaspor'da

HARUN ALPSOY ANTALYASPOR'DA

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Harun Alpsoy'u kadrosuna kattıklarını ifade etti.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcularımızın bu başarıda çok büyük bir etkisi var. İstikrarımızı korumak tek düşüncemiz. Hedefimiz ilk içinde olmak. Asıl hedefimiz seneye. Direkt yukarı oynamayı düşünüyoruz. Yönetime güveniyoruz. Oynadığımız her maç zor. Her maç final. Alanya maçı da bir final karşılaşması bu açıdan" dedi.

Devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Çalımbay, "Yönetim elinden geleni yaptı. İki oyuncu daha almak istiyoruz. Kerim Frei, Aatif gibi oyuncuları istedik ama alamadık. Kulüpleri bırakmadı bu oyuncuları. Harun Alpsoy şu anda geldi, Antalya'da sağlık kontrolünden geçiyor. İmzayı atacak, bir sorun olmaz. Harun, Grasshoppers'tan gelen genç bir oyuncu. Direkt şu an olmasa da ilerleyen dönemde katkısı olacaktır" dedi.

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