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Hapoel Beer Sheva'dan Beşiktaş açıklaması

HAPOEL BEER SHEVA'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Hapoel Beer Sheva maçından önce İsrail ekibinin başarılı futbolcularından John Ogu demeç verdi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı orta saha oyuncusu John Ogu, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK KULÜP'

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçının kendileri için çok zor geçeceğini söylerken, "Beşiktaş hem finansal olarak hem de kaliteli futbolcuları ile çok büyük bir kulüp. Mesela kadrolarında Afrika Kupası şampiyonu Aboubakar var" ifadelerini kullandı.

'GALİBİYETE ODAKLANDIK'

Ogu, Beşiktaş maçına iyi çalıştıklarını vurgularken, "Onları kesinlikle hafife almıyoruz. Galibiyet için odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva, 16 Şubat Perşembe günü saat 23.05'te İsrail'de karşı karşıya gelecek.

Sabah
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