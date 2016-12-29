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Hamzaoğlu'nu istifadan Batalla döndürdü

HAMZAOĞLU'NU İSTİFADAN BATALLA DÖNDÜRDÜ

Batalla, yaptığı görüşme sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu istifa kararından döndürdü.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine maçın ardından istifa kararı almış ancak kabul edilmemişti.

"Hocam ne olur bırakmayın"
 
Ankara'daki mücadele sonrası kara yoluyla Bursa’ya dönen yeşil-beyazlı kafileden Aydınspor maçı öncesi ülkesine gitmek için izin alan kaptan Pablo Martin Batalla, Hamzaoğlu ile bir araya geldi. Gece saat 02.00’de yapılan görüşmede Arjantinli yıldız Batalla, Hamzaoğlu’na, "Hocam ne olur bırakmayın. Kalırsanız ülkeme gitmek için aldığım biletimi iptal eder, perşembe günü maça çıkarım" dedi. 
 
Batalla'nın bu sözleri Hamza Hamzaoğlu’nu da duygulandırdı. Tecrübeli teknik adam da, takımdan ayrılmayacağını ve biletini iptal etmemesini söyledi. 
 
İstifa kararından vazgeçirdiler
 
Ayrıca Aydınspor maçı öncesi izin alan bir başka isim olan Harun Tekin de takımda 3. kaleci konumunda olan Muhammed Şengezer’in sakatlığının ardından iznini iptal ederek maça çıkmak istediğini Hamzaoğlu'na iletti.
 
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının bu davranışları sebebiyle istifa kararından vazgeçti.

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