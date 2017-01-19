Hamzaoğlu'na 5 maç ceza !



Hamzaoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, 40 bin lira da para cezası aldığı belirtildi.



Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Candeias'a, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Süper Lig'deki Gaziantepspor-Antalyaspor maçında ev sahibi ekip, stada biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin, karma alan oluşturulmamasından dolayı 15 bin ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 15 bin olmak üzere toplam 130 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Fenerbahçe'ye konuk olan Adanaspor ise 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 10 bin 500 lira para cezası aldı.



Öte yandan, Galatasaray ile oynanan maç sonrası yayınlanan röportajında sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı disiplin kurulan gönderilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman için ceza tayinine gerek duyulmadığı vurgulandı.

