Hamzaoğlu hangi takımı çalıştıracak ?

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde dün sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Ligde hafta sonu oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz”

Bu sene kupada istedikleri gibi gidemediklerini ifade eden Hamzaoğlu, “Bunların sebeplerini saymaya kalksak çok şey var ama biz her iki kulvarda da gideriz diye sezon başında planlarımızı yapmıştık. İstemediğimiz ve bu kadar beklemediğimiz sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindirmek zorunda kaldık. Bu dünkü mağlubiyeti hafifletmez. 4-1'lik mağlubiyet olmaması gereken bir şeydi ama oyuncularımı hiçbir şekilde suçlayamam. Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Bu takımı biz yaptık ve çalıştıran da biziz. Taraftarımızı da memnun edecek oyunu inşallah oynarız. Onların sitemlerini de bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor. Bize yapılabilir, sorumlusu biziz sonuçta. Bunu biz kaldırabiliriz ama oyuncularımızı sahada kaybettiğimiz zaman sahadaki gücümüz azalıyor. Deniz'i ve Kubilay'ı kazanma adına kanatta oynatıyoruz. O fedakarlık yapıyor ve kendi bölgesinde oynamıyor. Kubilay'ı da kazandığımızı düşünüyorum” dedi.

“Bugün, yarın 1-2 oyuncuyu bitirebiliriz”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, “Bugün, yarın 1-2 oyuncuyu bitirebiliriz. Stancu için de içeride görüşülüyor. Onları da halledip, inşallah onu da aramıza katmış olacağız” diye konuştu.

“Belki bizim yapımız buraya uymadı”

‘Ben taraftarlar için buraya geldim’ diyen deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhteşem taraftarla burada şampiyonluklar, kupalar, Avrupa'da güzel başarılar yakalarız diye geldim. Bir kesimi ile uymadık. Belki bizim yapımız buraya uymadı. Ben onlardan rica ediyorum. Sezon sonuna kadar sabır göstersinler. Sezon sonu inşallah biz bu takımı söylediğimiz hedefte teslim edeceğiz.”

“Kimseyle görüşmedim”

‘Devre arasında teklif aldınız mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, “Oluyor ama bir gün bile düşünmedim. Kimseyle de görüşmedim” dedi.

Stancu'nun durumu

Gençlerbirliği'nden kadroya katılan Stancu'nun da takım çalışmalarına yeni başlayacağını ve bu hafta sonu oynanacak Adanaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, bir sonraki haftaya yetiştirmek istediklerini söyledi.

Öte yandan sabah saatlerinde yapılan antrenmanda dün oynanan Akhisar Belediyespor maçında 45 dakikadan fazla oynayan oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Dünkü maçta sakatlanan John, Merter ve ayağına darbe alan Batalla'nın da tedavisi yapıldı. Diğer isimler ise ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas pres ve yarı sahada çift kale maç çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.