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Hamza Hamzaoğlu geri dönüyor

HAMZA HAMZAOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Bursaspor'dan ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun adı eski kulübü Akhisar Belediyespor ile anılmaya başladı.

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Bursaspor'daki görevinden ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun adı eski takımı Akhisar Belediyespor'la anılmaya başladı.

Yeşil-Siyahlılar'ın tecrübeli hocası Tolunay Kafkas'ın, önceki günkü, “Kariyerimde en zorlandığım takım Akhisar. Takımı belli bir noktaya getiremedik” sözlerini ayrılık sinyali olarak yorumlayan Ege ekibinin idarecilerinin arayışa geçtiği öğrenildi. Bu kapsamda gündeme gelen ilk ismin ise Hamzaoğlu olduğu belirtiliyor.

Fanatik’in haberine göre, Akhisar'ı Süper Lig'e taşıyan ve kulübün bugünkü yapısında çok büyük pay sahibi olan Hamzaoğlu'yla temasa geçildiği ifade edildi. Yönetimin bu hamleyi Kafkas'ın istifası durumunda hayata geçireceği gelen haberler arasında.

RODALLEGA’NIN KAYBI SARSTI

Öte yandan Akigolar'da Rodallega pişmanlığı yaşanmaya da devam ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, ara transferde 1.6 milyon Euro artı Mustafa Yumlu'ya karşılık Trabzonspor'a satılan Rodallega'nın boşluğunu dolduramadıklarını belirtirken, “Açıkçası Rodallega'nın kaybı bizi sarstı. Toparlanmaya çalışıyoruz. Ama futbolun içinde bunlar var” diye konuştu.

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