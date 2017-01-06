Hamza Hamzaoğlu, eski öğrencisini istiyor

Eski öğrencisiyle bizzat görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcuyu ikna ediyor.
La Havre’nin sağ beki Chebake’ye imza attırmak için gün sayan Bursaspor, kanatlara da takviye yapacak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, devre arası transfer döneminde 3-4 isimle anlaşmayı planladıklarını söylerken, şu an gündemdeki bir numaralı futbolcu Güray Vural.
Öncelik istendi
Hamzaoğlu, Trabzonspor’dan ayrılmaya hazırlanan ve istikrarlı bir şekilde forma giyeceği takıma gitmek isteyen eski öğrencisiyle bizzat temasta. Güray ile 2 Süper Lig ekibinin daha yakından ilgilendiği öğrenilirken, Bursaspor elini çabuk tutuyor. Güray’ı ikna etmeye çok yaklaşan Hamza hoca, kulüpler bazında anlaşma sağlanmasını bekliyor. Timsah’ın hedefi, kiralık olarak 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak. Bunun için Trabzonspor’dan öncelik istendi.
Akhisar’dan tanıyor
Hücum hattında her iki kanatta görev yapabilen Güray, sol bekte de oynuyor. Akhisar Belediyespor’da Hamza Hamzaoğlu döneminde patlama yapan ve A Milli Takım aday kadrosuna bile çağrılan başarılı futbolcu, eski hocasıyla yeniden çıkışa geçmek amacında. Transferin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.
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HAMZA HAMZAOĞLU, ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Trabzonspor’dan ayrılmaya hazırlanan Güray Vural, Bursaspor’a çok yakın...
Eski öğrencisiyle bizzat görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcuyu ikna ediyor.
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