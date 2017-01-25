Hamit’in yerine Jordan Ferri geliyor !

Hamit Altıntop'un gönderilmesi ve Selçuk'un formsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon'dan Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için Lyon ile temas kurulurken Fransız kulübünün, 7.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi sonucu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi. Galatasaray'ın Ferri için bir de kiralık formülünü denemek istediği belirtildi.



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