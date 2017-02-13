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Hamit haftanın futbolcusu olmaya aday

HAMİT HAFTANIN FUTBOLCUSU OLMAYA ADAY

Almanya Ligi Bundesliga'da "Haftanın futbolcusu" adayları arasında Hamit Altıntop da yer aldı.

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Galatasaray'ın ara transferde serbest bıraktığı Hamit Altıntop, Borussia Dortmund maçındaki performansıyla manşetlerde yer aldı.

Darmstadt ile ilk maçında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Hamit Altıntop, oynadığı futbolla büyük övgü aldı.

Bundesliga'nın resmi internet sitesinde, ''Haftanın futbolcusu'' adayları arasında Darmstadt forması giyen Hamit Altıntop da yer aldı.

Hamit Altıntop dışında Hamburg'dan Nicolai Müller, Bayer Leverkusen'den Chicharito Hernandez ve Schalke 04'ten Leon Goretzka da adaylar arasında yer aldı.

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