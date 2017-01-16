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Hamit Altıntop sürprizi !

HAMİT ALTINTOP SÜRPRİZİ !

Hamit Altıntop, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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TFF 1’inci Lig takımlarından Bandırmaspor’da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Beyaz, Altıntop transferinin en geç yarın netleşeceğini açıkladı.

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, Hamit Altıntop’un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Görüşmelerin devam etiğini belirten Beyaz, en geç yarın netleşecek olan bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını açıkları.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımdaki eksikleri çok iyi bildiklerini bu mevkilere alınacak oyuncular ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Elmastaş, Hamit Altıntop dahil üç futbolcuyu Denizlispor ile yapacakları maça kadar imza attırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

AMK Gazetesi
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