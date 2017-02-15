Halkbank ilk galibiyetini aldı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki 5. maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımını konuk eden Halkbank, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve bu sonuçla ilk galibiyetini aldı.

Halkbank, maça 4-1'lik skorla başladı. Ankara temsilcisi iyi servis atarak file önünde de rakibine karşı üstünlük sağladı. Belgorod takımı ortadan yaptığı ataklarla etkili olsa da rakibine fırsat vermeyen Halkbank, 25-19'luk skorla setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank, rakibinin köşelerden yaptığı ataklara savunmada diri kalarak cevap verdi. Sette seriler bulan Rus ekibi, skoru 18-18'de eşitledi. Belgorod, Halkbank'ın skoru dengelemesine izin vermedi ve seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette iki takım da hırslı oyununa devam etti. Halkbank, köşelerden bulduğu sayılarla farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İyi oyun kuramayan Belgorod ekibine set boyunca fırsat tanımayan Halkbank, seti 25-14 alarak 2-1 öne geçti. Bu skor, başkent ekibinin devler ligindeki ilk puanı oldu.

Üçüncü sette iki takım da serviste düşük yüzdeyle oynadı. Halkbank, maçtaki üstünlüğünü bu sette kaybedince rakip takım kendini hissettirdi. Belgorod sette avantajlı durumdayken skor 22-22'de eşitlendi. 25-22'lik skorla Belgorod maça tekrar ortak oldu: 2-2

Mavi-beyazlılar, son sete 5-0'lık seriyle başladı. Saha değişimine 8-2 önde giren Halkbank, seti 15-8 alarak maçı 3-2 kazandı.

KOVAC: İYİ OYNADIK

Halkbank'ın antrenörü Slobodan Kovac, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Keşke bu galibiyeti daha önce alabilseydik. Yine de böyle güçlü bir takım karşısında puana ulaştığımız için mutluyuz. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. İyi servis atarak bu planımızı yerine getirdi. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.