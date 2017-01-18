The Vertical’dan Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Atlanta Hawks ile Denver Nuggets arasında bir takas gerçekleşti. Hawks, Cleveland Cavaliers ile yapılan Kyle Korver takasıyla kadroya dahil olan Mo Williams’ı, bir miktar parayla birlikte Cenk Akyol’un hakları karşılığında Nuggets’a yolladı.
Mo Williams’ı serbest bırakacak olan Nuggets bu sayede maaş bütçesinde 2.2 milyon dolarlık bir esneklik sağlayacak.
Öte yandan Atlanta Hawks’ın Gary Neal ile 10 günlük kontrat imzalayacağı belirtildi.
2005 NBA draftında Atlanta Hawks tarafından 2. tur 29. sırada seçilen Cenk Akyol, NBA’de oynama şansı bulamazken draft hakları üç kez takas edildi.
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HAKLARI TAKAS EDİLDİ
TBL takımlarından Acıbadem Üniversitesi’nde forma giyen Cenk Akyol’un NBA’deki hakları takas edildi.
The Vertical’dan Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Atlanta Hawks ile Denver Nuggets arasında bir takas gerçekleşti. Hawks, Cleveland Cavaliers ile yapılan Kyle Korver takasıyla kadroya dahil olan Mo Williams’ı, bir miktar parayla birlikte Cenk Akyol’un hakları karşılığında Nuggets’a yolladı.
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